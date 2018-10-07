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رئيس السكة الحديد يتفقد محطات العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
قام صباح اليوم المهندس أشرف رسلان بجولة مفاجئة على خط القبارى مرسى مطروح تفقد فيها محطات (العلمين - الضبعة - سيدى عبد الرحمن ) بالإضافة إلى المرور على البلوكات والسكك وأنظمة الإشارات والتحاويل للتأكد من التزام العاملين باتباع إجراءات وتعليمات السلامة.

وشدد رئيس الهيئة أثناء الجولة بضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة وأصدر تعليماته لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام صيانة البنية الاساسية بالمنطقة وعضوية مديرى إدارات التشغيل وهندسة السكة والإشارات لمراجعة حالة السكك وأنظمة الإشارات والتحاويل ونظم التشغيل بالمحطات والبلوكات على خط القبارى مرسى مطروح وتقديم تقرير خلال أسبوع.

وأثناء تفقده محطة العلمين فاجأ قطار رقم ٣٠٠ ركاب الإسكندرية مطروح وقطار رقم ١٢٠٩ إكسبريس مطروح القاهرة وقام بتحويل بعض المستويات الإشرافية من الإشارات والتشغيل للتحقيق، لعدم قيامهم بالواجبات الوظيفية الخاصة بهم ووجود ملاحظات ببلوكات العلمين والضبعة.

كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة قيام الشركة المنفذة لتطوير محطة العلمين من الانتهاء من الأعمال خلال نهاية هذا العام ونبه سيادته كذلك على ضرورة إنهاء أعمال الصيانة لتجديدات السكة فى المسافة بين العميد والعلمين يأتى ذلك ضمن خطط المرور والتفتيش المفاجئ التى يقودها رئيس هيئة السكة الحديد للعمل على عودة الانضباط بالهيئة وتنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة.
رئيس السكة الحديد يتفقد محطات العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن.. صور
رئيس السكة الحديد يتفقد محطات العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن.. صور
رئيس السكة الحديد يتفقد محطات العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن.. صور
رئيس السكة الحديد يتفقد محطات العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن.. صور

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