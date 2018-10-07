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فن

سلمان خان يعود إلى أبوظبي لتصوير بهارات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
شيري نبيل
انطلقت في أبوظبي، أعمال تصوير وإنتاج الفيلم البوليوودي المرتقب "بهارات" من بطولة النجمين سلمان خان وكاترينا كايف وإخراج صانع الأفلام المخضرم علي عباس ظفر، ليعود الثلاثي معًا إلى الإمارة في عمل سينمائي آخر بعد النجاح المبهر الذي حققه فيلمهم السابق "تايجر زيندا هاي" الذي تم تصوير أجزاء كبيرة منه في العاصمة.

ويقتبس فيلم "بهارات" الذي من المقرر إطلاقه في صالات العرض خلال موسم عيد الفطر 2019، قصته من الفيلم الكوري "قصيدة إلى والدي" الذي صدر في العام 2014 والذي صور التاريخ الكوري الحديث منذ العام 1950 وحتى يومنا هذا من خلال حياة رجل عادي.

ويتولى إنتاج الفيلم شركة "ريل لايف برودكشن برايفيت"، التي تملكها شقيقة سلمان خان، ألفيرا خان أغنيهوتري وصهره أتول أغنيهوتري، وسيتم تصويره في مواقع مختلفة بالعاصمة أبوظبي. وبجانب بطلي الفيلم يضم طاقم العمل ​​الممثلة القديرة جاكي شروف وعارضة الأزياء والراقصة والممثلة نورا فاتحي.

ويعود كل من سلمان خان وشركة "ريل لايف برودكشن" لأبوظبي، بعد أن قضوا فيها أكثر من 100 يوم خلال تصوير انتاجاتهم السابقة في السنة والنصف الماضيين، للتعاون بشكل وثيق مع twofour54 التي ستوفر خدمات الإنتاج الكاملة للفيلم الجديد، والتي تشمل المجالات الرئيسية كتوفير مواقع التصوير والمعدات وإصدار التصاريح، فضلًا عن ترتيبات الإقامة والسفر ووسائل النقل.

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