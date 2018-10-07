محافظ المنوفية يتفقد أعمال طريق شبين الكوم - طملاي ..صور

تفقد اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، طريق "شبين الكوم – طملاي" المزدوج لمتابعة سير العمل والوقوف على المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب الانتهاء من الاجتماع الخاص بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع طريق شبين الكوم / طملاى المزدوج بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.





وبحسب بيان، الأحد، حرص محافظ المنوفية على تفقد بعض المناطق بنفسه على الطبيعة ( الكيلو 8 والكيلو 6800 والمنطقة 9 ف ونزلة شبشير وكذا طلعة ونزلة كوبرى السكة الحديد ) بطريق شبين الكوم – طملاي، للتأكد من إنتظام سير العمل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه التنفيذ ، كما حرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع العمال لتحفيزهم على أداء العمل.





كما وجه المحافظ المستشار الهندسى للمحافظة بإعادة تخطيط وحدة الإسعاف ومدخل الطريق من جهة شبين الكوم بالتنسيق مع إدارة المرور وحى غرب شبين الكوم ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي.





وخلال جولته التفقدية على طول الطريق توقف محافظ المنوفية للاستماع إلى مطالب الأهالي فيما يخص الطريق ووعدهم بالاستجابة لجميع مطالبهم مما لا يعوق المصلحة العامة والخاصة، مؤكدًا على أنه سيتابع بنفسه سير أعمال الطريق أول بأول للانتهاء منه باعتباره طريقًا حيويًا لمدينة السادات ويعزز مكانة المنوفية على خريطة الاستثمار.





وشدد محافظ المنوفية على كافة الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل وتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروع وتلبية جميع متطلبات التنفيذ للانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المحدد له، مما يساهم بشكل كبير فى توفير الوقت وتيسير الحركة المرورية.



