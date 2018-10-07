ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نزارباييف: 300 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في كازاخستان

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:48 م
رئيس كازاخستان نور
رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف
محمد مندور
أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف أنه خلال السنوات العشرين الماضية، تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بحجم 300 مليار دولار أمريكي.

وقال نزارباييف - في رسالة لشعبه، إن رفاهية الشعب ودخول كازاخستان في عداد الدول الثلاثين المتقدمة في العالم تمثل الهدف الطويل الأمد للدولة المستقلة، ونحن دائمًا نتصدى بشكل ملائم لتحديات الزمن، مشيرا إلى أن "البلد الغني هو حيث يعيش الناس في وئام"، كما يقول المثل الكازاخي.

وأضاف قائلا : " خلال سنوات الاستقلال قمنا بعمل عظيم، فبعد أن أقمنا دولة تقدمية حديثة ذات اقتصاد ينمو بشكل حيوي، وفرنا السلم والوئام الاجتماعي، وأجرينا إصلاحات هيكلية ودستورية وسياسية نوعية وهامة تاريخيًا، ونجحنا في رفع المكانة الدولية لكازاخستان، وتعزيز دورها الجيوسياسي في المنطقة، وقدَّمنا أنفسنا كشريك دولي مسؤول وضروري في حل المشاكل الإقليمية والعالمية. وأصبحت كازاخستان أول دولة بين دول رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى، تم اختيارها من قبل المجتمع العالمي لتنظيم المعرض الدولي "إكسبو-2017"".

وتابع: " قمنا ببناء عاصمة جديدة - أستانا، والتي أصبحت المركز المالي والتجاري والابتكاري والثقافي للمنطقة الأوروآسيوية، وتجاوز عدد سكان البلد 18 مليون نسمة، وبلغ متوسط ​​العمر المتوقع 72.5 سنة، وقمنا بإرساء أسس اقتصادية متينة".

وأشار رئيس كازاخستان إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الأساس لازدهار الاقتصاد تنمو بقوة، حيث ارتفع تصنيف البنك الدولي لريادة الأعمال بكازاخستان إلى المرتبة 36 بين 190 دولة، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في أن ندخل بحلول العام 2050 في عداد الدول الـ30 المتقدمة في العالم.

وقال: "إن التنمية المستدامة لبلدنا تبعثُ فينا أملًا كبيرًا لمواصلة تحسين مستوى المعيشة، ونحن مستعدون للقيام بالمهام الجديدة، فالعالم يتغير بسرعة، وأسس منظومة الأمن العالمي وقواعد التجارة العالمية تنهار، وهي التي كانت تبدو ثابتة، كما أنه اليوم تتشابك القضايا العالمية والمحلية، وفي ظل هذه الظروف يغدو تطوير الثروة الرئيسية - الإنسان - هو الرد على التحديات والضمان لنجاح الدولة".

ووعد رئيس كازاخستان شعبه بمواصلة العمل لضمان رفاهية أكثر للمواطنين قائلا: "ينبغي على الحكومة، وعلى كل رئيس هيئة حكومية، وعلى الشركات الحكومية تغيير أساليب العمل، وينبغي أن تمثل زيادة رفاهية مواطني كازاخستان الأولوية الرئيسية، ووفقًا لهذا المعيار تحديدًا سأقوم الآن بتقييم الفعالية الشخصية والملائمة للمناصب المشغولة"، مشيرا إلى أن رفاهية مواطني كازاخستان تعتمد في المقام الأول على النمو المطرد للدخل ونوعية الحياة.

كما كلف رئيس كازاخستان الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2019 بمقدار 1.5 مرة - من 28 إلى 42 ألف تنغي "العملة المحلية"، وستشمل الزيادة 275,000 موظف في المؤسسات الحكومية، حيث ستزيد رواتبهم وسطيًا بنسبة 35 ٪. 

ترشيحاتنا

طرح الإعلان الـ 10 للإسكان الاجتماعى خلال أيام ومراجعة الأسعار والدعم والدخل

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات في حادث دهس خلال حفل زفاف بنيويورك

تعليق مؤثر لمدرب منتخب مصر السابق على فوز الزمالك بالسوبر السعودي

خطيبة جمال خاشقجي تكذب مزاعم قتله

مفتي الجمهورية ناعيا وزير العدل الأسبق: قدم خدمات جليلة للوطن

قبل ما تأكل البرتقال الأخضر .. اعرف تأثيره على الجسم

ليفربول ومانشستر سيتي .. إعصار هجومي للريدز وصلاح يهدر هدفين بعد 20 دقيقة

الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد زيجات نعيمة عاكف

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

طرد شقيقة ميجان ميركل من قصر كنسينجتون بعد محاولة لقائها بدون دعوة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يضعان حجر أساس مجمع ملاعب بنادي الحوار

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

قصر جمال عبد الناصر مركز إبداع ثقافي في الصعيد.. صور

شاهد.. ذكريات جيل التسعينيات عبر السوشيال ميديا

فيديو

ضباط وأفراد شرطة بـ 4 محافظات يتكفلون بسداد مصروفات طلبة المدارس.. فيديو
لحظة استخراج جثة ضحية عصابة سرقة التوك توك بالشرقية.. فيديو وصور
خبير دولي: ارتياح أمريكي تجاه اتفاقية نزع النووي من كوريا الشمالية.. فيديو
الصحة تعلن عن رقم الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة ..فيديو
الداخلية تضبط عصابة الاستيلاء على بطاقات ائتمان الأجانب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟