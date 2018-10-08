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منوعات

عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
صدى البلد
كريم جمال
أطلق الفنان عمرو دياب منذ دقائق أغنية "بحبك أنا" بمناسبة عيد ميلاده لجمهوره، وذلك على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

يأتى ذلك بعد أيام من طرح الهضبة لأحدث ألبوماته كل حياتى، الذي تضمن 13 أغنية، وأغنية بحبك أنا من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن الهضبة نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إطلاقه للأغنية لاقتراب عيد ميلاده الـ 57 فى 11 أكتوبر الجاري.

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