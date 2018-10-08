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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
شهدت أسعار الخضراوات، استقرارا خلال تعاملات، اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018، في أسواق العبور والجملة.

وتراوحت سعر الطماطم بين 3.5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس بين 5.8 إلى 7 جنيهات، والبصل بين 4 إلى 5.5 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات، والفاصوليا بـ13 جنيها، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والخيار بـ3 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البامية 13 جنيهًا، والباذنجان البلدي بـ4 جنيهات، والفلفل الألوان بـ27 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فسجلت المانجو الكيت سعرا يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا، والعويسي الأعلى جودة من 24 لـ30 جنيها، والخوخ المستورد 20 جنيها، والجوافة 5 جنيهات والرمان 6 جنيهات، والتين 11 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح فبلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيها، والتفاح الجولدن 20 جنيها، والتفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح السلمي بـ15 جنيها.

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