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انطلاق مبادرة اتكلم مصري لأطفال المصريين في الخارج اليوم.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:11 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
مي فهمي
قالت داليا محمد ابراهيم، أحد مؤسسي مبادرة "اتكلم مصري"، إنه من المقرر انطلاق المبادرة تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والهوية الثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأضافت "داليا"، خلال مداخلة هاتفية لها بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن المبادرة ستتضمن تقديم اللغة العربية صحيحة واختيار الكلمات المصرية الأكثر شيوعا، والتعريف بالحضارة المصرية التاريخية لمصر، وستضم المبادرة الأطفال منذ سن سنتين وحتى المراهقة.

ومن المقرر أن تطبق اليوم الاثنين، مبادرة "اتكلم مصري"، وتأتى بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجموعة شركات نهضة مصر للنشر، وبمشاركة الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، ونشوى الحوفى مدير عام النشر الثقافى بنهضة مصر للنشر.

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