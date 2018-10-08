النجم ألن ألدا يحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة

قررت "نقابة الممثلين" الأمريكية، منح النجم "ألن ألدا" بطل مسلسل "ماش" الشهير، جائزة الإنجاز مدى الحياة السنوية لما يتمتع به من مستوى مهنى طويل على خشبة المسرح والشاشة .



ومن المقرر أن يحصل "ألدا" - 82 عاما والذى أعلن فى يوليو الماضى معاناته من مرض الشلل الرعاش - على هذا التكريم فى حفل توزيع جوائز النقابة ممثلى الشاشة (SAG) فى لوس أنجلوس فى 27 يناير القادم .



واشتهر ألدا بالدور الذي لعبه في المسلسل الكوميدي عن الحرب الكورية، ومع ذلك فقد كتب وأخرج العديد من حلقات المسلسل، التي شاهدها حوالي 105.9 مليون أمريكي، وواصل ألدا الظهور في الدراما التلفزيونية "الجناح الغربي"، بالإضافة إلى أفلام مثل "جناح كاليفورنيا" و"جسر الجواسيس" و"مانهاتن ميردر ميستري".