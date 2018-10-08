ليلة القتلة في افتتاح لقاء شباب المخرجين بمسرح الجيزة الثقافي

يشهد برنامج افتتاح اللقاء الأول لشباب المخرجين المقرر انطلاق فعالياته في السابعة مساء 8 أكتوبر الجارى علي مسرح الجيزة الثقافي بالهرم، تقديم العرض المسرحي "ليلة القتلة" لفريق المسرح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.



العرض عن نص خوزيه تريانه، وإعداد وإخراج محمد زكي، إضاءة وديكور مصطفي تهامي، كيروجراف علاء الرحيمي، موسيقي محمد زلط، مخرج منفذ يوسف مصطفي، مكياچ وملابس إسلام عباس.



يناقش العمل قضية اجتماعية من الطراز الأول، وهي علاقه الأبناء والآباء، ويناقش أيضًا قضية الحرية من منظور اجتماعي، وهو من العروض المتميزة التي لاقت قبولًا جماهيريًا خلال مشاركته في مهرجانات محلية ودولية.



يذكر أن اللقاء الأول لشباب المخرجين تنظمة الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتستمر فعالياته حتي السبت المقبل 13 أكتوبر بمشاركة 8 عروض مسرحية من عدة محافظات مصرية بمشاركة أكثر من 140 ممثلًا من هواة المسرح بقصور الثقافة.



يشهد اللقاء د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة ورئيس اللقاء، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، والمخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح، وعدد من المسرحيين والنقاد والإعلاميين.