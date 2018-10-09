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محافظات

ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:47 ص
صدى البلد
انجي هيبة
علي الرغم من مرور نحو شهر منذ بداية العام الدراسي الجديد، إلا أن شراء طلبات المدرسين المعروفة بالـ"سبلايز"، استمر صداعا في رأس أولياء الأمور بمحافظة الإسماعيلية، وخاصة مع استمرار التحويلات وتأخر دخول مرحلة الـ"كي جي" في بعض المدارس.

"صدي البلد" أجري جولة علي المكتبات؛ للتعرف علي ابرز طلبات "سبلايز" المدارس والجديد فيها.

قال احمد عبد الفتاح مدير احد المكتبات بحي ثالث، ان السبلايز موضة جديدة، ساعد علي انتشارها النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو عامين، حيث روجوا لها بطريقة ساخرة، مؤكدا ان طلبات المدارس شهدت في الخمس سنوات الاخيرة تطورا ملحوظا من الادوات الدراسية التقليدية مثل الادوات الهندسية والاسكتشات والالوان والالة الحاسبة الي الكريب وحافظات الاوراق والفرخ والطين الصلصال والقص واللصق والشمع والبالونات والالعاب التعليمية مثل الpuzzle و المكعبات.

وأوضح محسن سامي ولي امر، ان لديه 3 طلاب في مراحل تعليمية مختلفة، آخرهم طالب في الكي جي، مشيرا الي ان مرحلة رياض الاطفال في المدارس الخاصة والتجريبية، اصبحت صداعا حقيقيا في راس اولياء الامور بسبب الطلبات المستمرة علي مدار العام، ورغم ارتفاع مصاريفها بالمقارنة بالمراحل التعليمية الاخري بادعاء انها مرحلة تاسيس.

فيما علقت اميمة لطفي، ربة منزل، على الأمر:" الحقيقة السبلايز بتاع الولاد محتاج ميزانية لوحده، يعني اعتقد ان ال عنده 3 او 4 اولاد في المدارس محتاج يعمل جمعية او سلفة علشان يقدر عليها، انا عمري ما انسي ان يوم اتطلب مني في السبلايز كيلو دقيق، ده غير الطلبات اللي من وجهة نظري مالهاش علاقة بالتعليم نهائي، ياريت يهتموا بتقديم خدمة تعليمية مميزة لولادنا بدل ما بيمصوا دمنا كدة".

واشارت ولاء امين، ربة منزل، إلى الموضوع بقولها: " اشتريت بوكس طويل عريض لابني في الكي جي حطيتله ادواته وكراساته والوانه وكمان شنطة منظفات، متخيلين طالبين ديتول ومعطر ومناديل معطرة".

بينما تحدث صلاح محمود، ولي امر، عن الأمر بقوله: "السبلايز اصبح عدوي، اصاب المدارس الحكومية، وخاصة مرحلتي الكي جي والابتدائي".
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية
ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية

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