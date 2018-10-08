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تعليم

انتظام الدراسة بمدراس قرية الراشدة المحترقة بالوادى الجديد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، زيارة تفقدية صباح اليوم الاثنين، لمدرسة الراشدة الثانوية، وبعض المدارس الأخرى، واطمأن خلالها على وجود المدرسين والطلاب وسير العمل، كما تابع النشاط الرياضي لأحد الفصول، خلال حصة الأنشطة بفناء المدرسة، واستمع إلى أراء الطلاب والمعلمين.

وأشار الزملوط إلى الجهود المبذولة من الدولة والمحافظة عبر جميع الأجهزة المعنية، للسيطرة على حريق مزارع نخيل الراشدة الذي اندلع مساء الجمعة الماضي حتى أمس الأول السبت، للحد من أضراره ومنع وصوله لمنازل المواطنين وتقليل الخسائر.

وأضاف الزملوط إلى أن من المقرر منح مكافأة لمن يحصل على نتيجة 95% فأكثر بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالراشدة، وإخطار جميع المدارس بذلك، تشجيعا للطلاب وحثهم على التفوق، وكذلك منح مكافأة للعشر الأوائل بالشهادة الإعدادية.

وتعرضت قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لحريق هائل، اندلع بمزارع نخيل، واستمر لأكثر من 16 ساعة، وأدى إلى تفحم 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانًا، فضلا عن تضرر عدد من منازل المواطنين.
انتظام الدراسة بمدراس قرية الراشدة المحترقة بالوادى الجديد
انتظام الدراسة بمدراس قرية الراشدة المحترقة بالوادى الجديد
انتظام الدراسة بمدراس قرية الراشدة المحترقة بالوادى الجديد
انتظام الدراسة بمدراس قرية الراشدة المحترقة بالوادى الجديد

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