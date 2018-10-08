شرطة التعمير تنفذ 860 قرار إزالة خلال 3 أشهر .. صور

شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية حملات امنية مكبرة خلال الثلاثة أشهر الماضية.





اسفرت جهود الحملات خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/9/2018م عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات، ففى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تم تأمين تنفيذ إزالة 860 حالة متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 85 وحدة، وغلق وتشميع 1751 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 1091 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص ، وضبط 56 مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، وضبط 1070 مخالفات مبانى لشروط التخصيص، وضبط 1763 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط 983 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى ، وإزالة ورفع 5378 مخالفة فورية، وضبط 489 واقعة فض أختام ، وضبط 1151 مخالفة مرورية متنوعة .





وفى مجال البحث الجنائى تم ضبط 3 قضايا نصب وتزوير، و21 قضية تموينية، و394 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ، و818 قضية إتلاف مال عام، و 45 قضية سرقة مواد محجرية، وتنفيذ 5 أحكام قضائية .





وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط 406 مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام ، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط 387 بائعا جائلا.



