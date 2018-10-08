سقوط زوجة وابنتي شريك الإرهابي هشام عشماوى

أفادت بوابة أخبار ليبيا، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن القوات المسلحة الليبية تمكنت من إلقاء القبض على زوجة الإرهابى عمر رفاعى سرور، وابنتيه، كن برفقة الإرهابى المطلوب هشام عشماوى، الذى تم الإعلان عن نبأ اعتقاله في عملية أمنية بمدينة درنة الليبية.



ووفقا لما نشرته البوابة الليبية، يعد عمر رفاعي سرور شريك هشام عشماوى فى تأسيس تنظيم «المرابطون» الموالى لتنظيم القاعدة، ويعد المفتى الشرعى أو المرجعية الشرعية لأغلب التنظيمات المتطرفة فى ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة.



,أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، عن تمكن قواته المتمركزة في مدينة درنة من إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، فجر اليوم الاثنين، في عملية أمنية بالمدينة.



وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، فى تصريح صحفي مقتضب، أنه تم القبض على الإرهابي المصري فجر الاثنين، خلال عملية عسكرية، بمدينة درنة.



ويعد «عشماوي» من أخطر العناصر الإرهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم «المرابطين» التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من بلاد مصر قبل أربع سنوات.



وشارك «عشماوي» فى قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز قيادات ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، كما شارك في عمليات إرهابية داخل مصر ضد الجيش والشرطة.