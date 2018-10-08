طريقة عمل كريب خوخ للشيف أميرة شنب

كريمة مخفوقة







نقدم لكم طريقة عمل كريب خوخ بخطوات الشيف أميرة شنب..مقادير كريب الخوخ:ثلاثة أرباع كوب دقيق ثلاثةأرباع كوب لبن2 بيضةملعقة كبيرة سكر بنيملعقة كبيرة زبدةقرفةجوزة الطيبزنجبيل بودرةللحشوعلبة جبن كريمينصف كوب سكر ناعم6 حبات خوخطريقة عمل كريب خوخ:* يخفق البيض مع الفانيليا والزبدة والقرفة وجوزة الطيب وزنجبيل بودرة* يضاف السكر واللبن ويخفق جيدا* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يصبح حليط متجانس سائل* يسوى في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت* لعمل الحشو تخفق الجبنة مع السكر البودرة ويضاف إليها الكريمة المخفوقة* توضع على الكريب وعليها شرائح الخوخ* تلف وتقدم مزينة بالخوخ والكريمة المخفوقة والسكر البودرة.