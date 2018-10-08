طريقة عمل كريب خوخ للشيف أميرة شنب

نقدم لكم طريقة عمل كريب خوخ بخطوات الشيف أميرة شنب..
مقادير كريب الخوخ:
ثلاثة أرباع كوب دقيق ثلاثة
أرباع كوب لبن
2 بيضة
ملعقة كبيرة سكر بني
ملعقة كبيرة زبدة
قرفة
جوزة الطيب
زنجبيل بودرة
للحشو
علبة جبن كريمي
نصف كوب سكر ناعم
6 حبات خوخ
* يخفق البيض مع الفانيليا والزبدة والقرفة وجوزة الطيب وزنجبيل بودرة
* يضاف السكر واللبن ويخفق جيدا
* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يصبح حليط متجانس سائل
* يسوى في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت
* لعمل الحشو تخفق الجبنة مع السكر البودرة ويضاف إليها الكريمة المخفوقة
* توضع على الكريب وعليها شرائح الخوخ
* تلف وتقدم مزينة بالخوخ والكريمة المخفوقة والسكر البودرة.
مقادير كريب الخوخ:
ثلاثة أرباع كوب دقيق ثلاثة
أرباع كوب لبن
2 بيضة
ملعقة كبيرة سكر بني
ملعقة كبيرة زبدة
قرفة
جوزة الطيب
زنجبيل بودرة
للحشو
علبة جبن كريمي
نصف كوب سكر ناعم
6 حبات خوخ
كريمة مخفوقة
طريقة عمل كريب خوخ:
* يخفق البيض مع الفانيليا والزبدة والقرفة وجوزة الطيب وزنجبيل بودرة
* يضاف السكر واللبن ويخفق جيدا
* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يصبح حليط متجانس سائل
* يسوى في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت
* لعمل الحشو تخفق الجبنة مع السكر البودرة ويضاف إليها الكريمة المخفوقة
* توضع على الكريب وعليها شرائح الخوخ
* تلف وتقدم مزينة بالخوخ والكريمة المخفوقة والسكر البودرة.