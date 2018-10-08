ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل كريب خوخ للشيف أميرة شنب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:04 م
كريب خوخ
كريب خوخ
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كريب خوخ بخطوات الشيف أميرة شنب..

مقادير كريب الخوخ:

ثلاثة أرباع كوب دقيق ثلاثة
أرباع كوب لبن
2 بيضة
ملعقة كبيرة سكر بني
ملعقة كبيرة زبدة
قرفة
جوزة الطيب
زنجبيل بودرة
للحشو
علبة جبن كريمي
نصف كوب سكر ناعم
6 حبات خوخ
كريمة مخفوقة

طريقة عمل كريب خوخ:
* يخفق البيض مع الفانيليا والزبدة والقرفة وجوزة الطيب وزنجبيل بودرة
* يضاف السكر واللبن ويخفق جيدا
* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يصبح حليط متجانس سائل
* يسوى في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت
* لعمل الحشو تخفق الجبنة مع السكر البودرة ويضاف إليها الكريمة المخفوقة
* توضع على الكريب وعليها شرائح الخوخ
* تلف وتقدم مزينة بالخوخ والكريمة المخفوقة والسكر البودرة.

موضوعات متعلقة

حضرى الكريب بحشوات متنوعة للشيف أميرة شنب

حضرى كب كيك بالشوكولاتة والبسكوت للشيف أميرة شنب

حضري سويسرول القهوة الحلو اللذيذ

حضرى كيك الفراولة بمذاق جديد

حضرى كيكة القهوة للشيف أميرة شنب

بودينج الكراميل على طريقة أميرة شنب

ترشيحاتنا

سقوط زوجة وابنتي شريك الإرهابي هشام عشماوى

عهد التميمي: أصبحت المتحدثًة باسم القضية الفلسطينية

نسرين طافش لـ دينا هارون بعد وفاتها: السلام لروحك الطيبة

7 معلومات عن هشام عشماوي أخطر إرهابي مصري تم القبض عليه في ليبيا

كارتيرون يكشف كواليس اجتماعه بلاعبي الأهلي أمس

الصحة: إصابة 28 مواطنا في تصادم أتوبيسين بالشرقية

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

10 معلومات في البيان الـ 28 للعملية العسكرية سيناء 2018 .. فيديو

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

شاهد.. برومو برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة الحياة وموعد العرض

تركيا تطالب السعودية بتفتيش قنصليتها في إسطنبول

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

فيديو

المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة
ملكة جمال مصر تكشف لـ صدى البلد عن البرنامج الخاص بها للفقراء.. فيديو
باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو
سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو
الزراعة: مصر أول دولة عربية تمتلك معامل لنسيج النخيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟