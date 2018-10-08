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حوادث

الرقابة الإدارية: سقوط محامٍ شهير قدم 2 مليون جنيه رشوة لموظفين بالمحاكم والنيابات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:57 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
طـه جـبريـل
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على محام شهير و4 محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه رشوة لأميني سر ، و 4 من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .

كما قامت الرقابة الإدارية بالقبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة و5 متهمين من القطاع الخاص وذلك فى 5 وقائع رشوة مالية، وواقعة رشوة جنسية وأخري لتربيح الغير، وأخيرة لانتحار أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الإستيلاء على مستندات رسمية.

فى الوقت نفسه وفي ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة تم القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة مما مكنه من الإستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدي المحاكم والتلاعب فيها وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

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