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اقتصاد

جمارك أرقين تحبط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل للخرطوم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:50 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي، محاولة تهريب كميات من الأدوية البشرية وعبوات مستحضرات تجميل كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية لراكب مسافر إلي الخرطوم.

وتبين من المعاينة أن المضبوطات كانت عبارة عن 330 كبسولة من عقاري galvus.met و exforte.hct و 19 علبة من عقاري acretin و dostinex بالاضافة لـ 100 زجاجة دواء epicocilli و 200 أمبول من دواء devarol- وعبوات فارغة من الشامبو.

وتم تشكيل لجنة فنية من (أحمد جبريل ،هشام علي ،أحمد ناصر، أحمد إبراهيم)، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار علي طلبة مدير عام جمارك أسوان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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