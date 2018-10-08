إيروسبورت يستضيف معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية

يستضيف نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني برئاسة اللواء طارق زكي رئيس مجلس إدارة النادي، معسكر المنتخب الوطني في الفترة ما بين 8 حتى 16 أكتوبر، استعدادا لمباراتي مصر وسوازيلاند التي تقام في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.



وقالت مصادر، إن استضافة نادي إيروسبورت للمنتخب الوطني، يأتي في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير التعاون المدني لدعم الرياضة المصرية، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم.



يذكر أن نادي إيروسبورت الجديد، تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، تضم قاعة نادي صحي وجيم به أحدث الأجهزة الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى غرفة ساونا وجاكوزي، مجهزين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى منطقة الألعاب الحديثة المخصصة للأطفال، تم إنشاؤها على مساحة 2000 م مربع، تضم كافة الألعاب الترفيهية من سن 4 سنوات حتى 12 سنة.



ويضم النادي 10 ملاعب، مقسمة (5 ملاعب تنس أرضي، ملعب 11 بمقاسات دولية، ملعب نجيلة صناعي خماسي متعدد، 3 ملاعب متعدد)، بالإضافة إلى حمام سباحة ترفيهي، ومساحات خضراء تخدم الأعضاء.

