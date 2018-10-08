التفاصيل الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز سوق مهرجان مالمو للسينما العربية

أعلن ملتقى وسوق مهرجان مالمو للسينما العربية التابع لمهرجان مالمو للسينما العربية في حفل ختام فعالياته التي عقدت في الفترة بين 6-8 أكتوبر الجاري عن الأفلام الفائزة بجوائز صندوق سوق مالمو للأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج وفقًا للتالي:



جائزة سوق مهرجان مالمو للسينما العربية لدعم مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير بالتعاون مع المعهد السويدي للأفلام لمشروع فيلم "كوستا برافا لبنان" من لبنان



إخراج: مونيا عقل



المنتج: ميريام ساين



المنتج السويدي المشارك: أوليفر جوربيلون



قيمة الجائزة: 150000 كرون سويدي (15000 يورو) لتطوير مشروع الفيلم، أقرتها لجنة التحكيم المشكلة من: شيراز العتيري، وشيفاتي بانديا، وهاني أسامة.





جائزة سوق مهرجان مالمو للسينما العربية لدعم مشاريع الأفلام الوثائقية في مرحلة التطوير بالتعاون مع المعهد السويدي للأفلام لمشروع فيلم "البحث عن كخيا" من ليبيا



إخراج: جيهان كخيا



المنتج: محمد سويد



المنتج السويدي المشارك: أندرياس روكسين، ووليام يوهانسن



قيمة الجائزة: 50000 كرون سويدي (5000 يورو) لتطوير مشروع الفيلم، أقرتها لجنة التحكيم المشكلة من: أمير رمسيس، وكارولينا ليدن، ونديم شيخ روحه.





جوائز سوق مهرجان مالمو السينمائي لدعم مشاريع الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير وبالتعاون مع مؤسسة فيلم سكونه ومنحت المؤسسة جائزتها إلى مشروع فيلم "الديدان لن تعرف الجنة" من تونس



إخراج: آمنة نجار



المنتج: نجيب عياد



المنتج السويدي المشارك: ليف موهلين



قيمة الجائزة: 30000 كرون سويدي (3000 يورو) لتطوير مشروع الفيلم مقدمة من مؤسسة فيلم سكونة، أقرتها لجنة التحكيم المشكلة من: عزة الحسيني، وجاد أبي خليل، وكوثر بن هنية.





جائزتي صندوق “اتصال” لدعم الافلام، التابع لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وفاز بهما اثنان من صناع الأفلام الشباب لحضور ورشة صناعة الأفلام الدولية، ومدتها أسبوعين، ستقام في مدينة الأقصر التاريخية الجميلة، على هامش الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. سيتاح خلالهما لكل مشارك أن يعمل على فيلم قصير (تصوير، مونتاج، استكمال المشروع). والفائزان هما:



المخرج: ياسر شفيعي عن فيلمه "كل يوم الساعة 6 الصبح"، من مصر



المنتج: بابيون آرت – ياسر شفيعي



منتج سويدي: أندرياس روكسين، ووليام يوهانسن



والمخرجة: زين دريعي عن فيلمها "التخلي عن الشبح"، من السويد



المنتج: علاء الأسدي



المنتج السويدي: هيلين جرانكفست





جوائز لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج:



و أعطيت ثلاثة جوائز، أولُها مقدّمةArab cinema in Sweden وقيمتها ٥٠٠٠$، وقد فاز بها فيلم "النطف المهربة" من فلسطين



إخراج: سوسن قاعود وإنتاج: ندى عناب فيما بلغت قيمة الجائزة الثانية ٣٠٠٠$، مقدّمة من the imagin arium وحصل عليها فيلم "لما بنتولد" من مصر



إخراج تامر عزت وإنتاج معتز عبد الوهاب





أما الجائزة المقدمة من ماد سوليوشنز بتوزيع الفيلم في العالم العربي فقد ذهبت لـفيلم "فاتاريا" من تونس



إخراج وليد طايع وإنتاج ريتشارد ماجنين فيما شكلت لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج عبدالله الشامي، وليالي بدر.



شارك في ملتقى وسوق مهرجان مالمو عدد من أهم شركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات المانحة من المنطقة العربية والشمال الأوروبي منها: مهرجان برلين السينمائي، المعهد السويدي للأفلام، المعهد النرويجي للأفلام، المجلس السعودي للأفلام، ماد سوليوشنز، المركز الوطني للسينما والصورة، مؤسسة الدوحة للأفلام، صندوق نوردسك للسينما والتليفزيون، التليفزيون السويدي، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. وعقد ملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية على مدى أيام انعقاده ندوة تكريم السينما المصرية، ولقاءات تعريفية بشركاء الملتقى والسوق في دورة هذا العام.



يذكر أن من مستجدات ملتقى وسوق مهرجان مالمو للسينما العربية في دورة هذا العام تولي محمد قبلاوي مؤسس ومدير المهرجان إدارة السوق والملتقى، وإعادة ترتيب هيكله الإداري والفني بغرض التطوير نحو انطلاقة جديدة شهدها السوق تعد بمزيد من النجاحات الدورات القادمة. يعد ملتقى وسوق مهرجان مالمو للسينما العربية منصة فريدة من نوعها، تهدف إلى إنشاء مركز حيوي للاندماج بين السينما العربية والسينما في دول الشمال الأوروبي. أما الهدف المركزي للسوق فهو السعي لتعزيز التعاون والإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي، فضلًا عن توسيع دائرة التوزيع. ويوفر السوق فرصة لقاء أصحاب المشاريع والجهات الداعمة للإنتاج من كل أنحاء العالم العربي بلدان الشمال الأوروبي.