تدريبات تأهيلية لسعد سمير وعاشور ونجيب في الأهلي

خاض حسام عاشور، وسعد سمير، ومحمد نجيب؛ ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء اليوم،، وذلك في إطار برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات التي يعاني منها اللاعبون.



ويعاني سعد سمير من الإصابة بشد في العضلة الخلفية،في حين يؤدي محمد نجيب برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، التي خضع لها مؤخرًا بينما يشكو حسام عاشور من الإصابة بإجهاد عضلي.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترسانة بعد غدٍ، الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.