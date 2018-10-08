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أخبار العالم

الخطوط القطرية تدرس رفع أسعار التذاكر لمواجهة خسائر المقاطعة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:55 م
الخطوط القطرية
الخطوط القطرية
رويترز
قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين إن الشركة تدرس إضافة رسوم وقود إلى تذاكر السفر لمساعدتها على العودة إلى الربحية.

وسجلت الخطوط القطرية الشهر الماضي خسارة بلغت 252 مليون ريال (69 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وأرجعت ذلك إلى المقاطعة العربية التي منعتها من التحليق في أجواء السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مضيفة أنها ربما تسجل خسارة مجددا.

وأضاف الباكر "نأمل في التحرك صوب الربحية في السنة المالية الحالية، على الرغم من صعود أسعار النفط"، موضحا أنه لتحقيق ذلك، قد تدرس الناقلة إضافة رسوم وقود مثلما فعلت شركات طيران أخرى.

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