في عيد ميلادها... تعرف على عمر صفاء أبو السعود الحقيقي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة صفاء ابو السعود وهي من مواليد 9 اكتوبر 1950 وقد أكملت اليوم عامها 68.



صفاء أبو السعود لم تتألق في التمثيل فقط ولكن فى الغناء أيضًا وتعد أغنية اهلا بالعيد واحدة من أشهر أغانيها.



ومن أشهر الأفلام التي شاركت صفاء ابو السعود في بطولتها هي والرجال والمتعة والعذاب والزواج السعيد وإلى المأذون يا حبيبي.



ومن أشهر المسلسلات التي شاركت في بطولتها برج الحظ وضيوف مزعجين جدًا، كما خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال أكثر من برنامج أبرزها ساعة صفا.