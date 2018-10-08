نانسي عجرم تكشف تفاصيل حملها في الطفل الثالث.. فيديو

حلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج "تخاريف" المذاع عبر قناة mbc الفضائية، وكشفت خلال الحلقة عن عدد من أسرار حياتها الفنية والشخصية.



وتحدثت نانسي عجرم خلال الحلقة لأول مرة عن حملها في طفلها الثالث، إذ أكدت لـ وفاء الكيلاني خبر الحمل، مشيرة إلى أنها حامل في الشهر الثالث، ولم تعلم نوع المولود، إلا بعد مرور أسبوعين، مؤكدة أنها لا تنظر إلى نوع المولود سواء كان ذكر أم أنثى.



يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كان كليب "بدنا نولع الجو"، إذ تجاوز الكليب حاجز الـ4 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.