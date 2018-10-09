طاهر محمد: لم ألعب في وجود الجمهور منذ 4 سنوات حتى مباراة الزمالك.. فيديو

علق طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على اللعب لأول مرة أمام الجماهير في مباراة الزمالك بالدوري هذا الموسم.



وقال طاهر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بقالي 4 سنين بلعب في الدوري الممتاز بدون جمهور، أول مرة ألعب قصاد جمهور، كان في مباراة الزمالك".



وتابع: "اجواء مختلفة أن تلعب أمام الجماهير، أجواء جديدة لم أعتد عليها لفترة طويلة، ولكنها أجواء كرة قدم تحب أن تلعب فيها".