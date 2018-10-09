ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طاهر محمد: لم ألعب في وجود الجمهور منذ 4 سنوات حتى مباراة الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد رشاد
علق طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على اللعب لأول مرة أمام الجماهير في مباراة الزمالك بالدوري هذا الموسم.

وقال طاهر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بقالي 4 سنين بلعب في الدوري الممتاز بدون جمهور، أول مرة ألعب قصاد جمهور، كان في مباراة الزمالك".

وتابع: "اجواء مختلفة أن تلعب أمام الجماهير، أجواء جديدة لم أعتد عليها لفترة طويلة، ولكنها أجواء كرة قدم تحب أن تلعب فيها".

ترشيحاتنا

عامر حسين يفتح النارعلى مدرب الداخلية بعد الهزيمة من المنصورة

أول فيديو لـ لحظة القبض على الإرهابي هشام عشماوي

أحمد موسى يكشف موعد تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر.. فيديو

شاهد.. ويل سميث يقود توك توك في شوارع الهند

بريطانيا توافق على عقوبة الإعدام لإرضاء ترامب

قطر تخصص ملياري دولار لمحاربة الإمارات

شاركت في مسلسل مصري وحيد.. دينا هارون تصدم الوسط الفني السوري وترحل في صمت .. صور

ليفربول يعلق على ترشح محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية.. فيديو

رضوان فايد أشهر مجرمي فرنسا يدخل في صراع جديد مع الشرطة

الشهاوي: عشماوي أهم عنصر إرهابي اصطادته مصر خلال آخر 10 سنوات

المصري: سننسحب من الدوري والكأس إذا لم نلعب في بورسعيد

وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها من المنتج محمد فوزي خلال مهرجان الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟