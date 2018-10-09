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أخبار العالم

الأمير خالد بن سلمان: جمال خاشقجي رجل نزيه

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
وصف سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الكاتب الصحفي السعودي المختفي منذ أسبوع، جمال خاشقجي، بأنه رجل نزيه وصادق.

وحسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير نشرته، أمس الإثنين، فإن الأمير محمد بن سلمان، أجرى لقاءً صحفيًا مع مراسل الصحيفة، فريد ريان، حيث أكد أنه التقى بخاشقجي شخصيًا وكان يتبادل الرسائل النصية معه.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي، قال: "من المستحيل أن يعمل موظفو القنصلية على التعتيم على مثل هذه الجريمة، ولا يكون لنا علم بذلك".

وشدد السفير السعودي على ضرورة عدم الإضرار بمسار التحقيق الذي تجريه سلطات المملكة، قائلًا: "لا نريد الإضرار بمسار التحقيقيات، فالتكهنات لا تساعد مهمتنا".

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