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فن

وفاة شقيقة والد محمد حماقي.. وصلاة الجنازة بمدينة نصر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:28 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن الإعلامي ممدوح موسى، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة شقيقة والد الفنان محمد حماقي "عمته"، فجر اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة وخروجها من مسجد الفتح في شارع خضر التوني بمدينة نصر، بعد ظهر اليوم، على أن يتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة.

وكتب ممدوح موسى: «البقاء لله، توفيت عمة الفنان محمد حماقي، ربنا يغفر لها ويصبركم ويجعلها آخر الأحزان».
وفاة شقيقة والد محمد حماقي.. وصلاة الجنازة بمدينة نصر

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