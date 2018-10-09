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أخبار العالم

الرئيس السوري يعفو عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن المرسوم التشريعي يقضي أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

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