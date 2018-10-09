5 ماسكات طبيعية بالقهوة لكل أنواع البشرة

يعد تناول فنجان قهوة جزءا مهما من النظام اليومي للكثيرين فهي تمنحنا الطاقة والنشاط لبدء اليوم، وكذلك فهي لها دور كبير في تجديد البشرة وحل مشاكلها لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تعمل ضد تلف الجلد وتعالج الانتفاخ تحت العيون وكذلك فهي مقشر طبيعي للبشرة حيث يمكنها اختراق عمق المسام وإزالة الشوائب.



ونظرًا لفوائد القهوة للبشرة، عرض موقع "beauty epic" مجموعة من الماسكات المختلفة لكل أنواع البشرة باستخدام القهوة، ومنها:



1-قناع العسل والقهوة: يتكون من ملعقة كبيرة من القهوة + ملعقة كبيرة من العسل، قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة وضعي الخليط على وجهك ودلكيه بلطف في حركات دائرية واتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه، فهذا الماسك يرطب بشرتك ويمنحها نضارة وتوهج.



2- قناع الزبادي والعسل بالبن: يتكون من ملعقة بن + ملعقة دقيق الشوفان + ملعقتين زبادي، اخلطي المكونات معًا وضعيهم على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء، فيساعد الماسك على تقشير البشرة وإنعاشها وترطيبها.



3-قناع القهوة وزيت الزيتون: مناسب للبشرة الجافة ويتكون من ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة + ملعقة كبيرة زيت زيتون، اخلطيهما سويًا وضعي الخليط على الوجه والرقبة لكن لا تتركيه يجف على بشرتك، فيمكنك غسله بعد 5 دقائق فقط، حيث يعمل هذا القناع على تنعيم الجلد الجاف وترطيبه.



4-قناع القهوة والكاكاو: يتكون من ملعقة قهوة وملعقة كاكاو وملعقتين حليب، اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ضعيها على وجهك ورقبتك لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها، فيعمل هذا الماسك على شد المسام وترطيب البشرة.



5- قناع القهوة والليمون: مناسب للبشرة الدهنية، ويتكون من ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة + عصير ليمون، اخلطيهما معًا وضعي القناع على الوجه والرقبة واشطفيه بعد نصف ساعة، فالليمون غني بفيتامين C الذي يطهر الجلد من الميكروبات التي تسبب البثور.