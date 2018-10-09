حكم الحلف بالمصحف كذبا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حلف بالقرآن فقال والقرآن، أو وضع يده على القرآن وحلف بالله تعالى كاذبًا، فقد باء بإثم عظيم.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال مضمونة «حكم من حلف بالمصحف وهو كاذب؟»، أن الحلف بالمصحف كذبًا يعد يمين غموس الذى يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله تبارك وتعالى للحلف كذبًا فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا.



وأشار الى أن من حلف بالمصحف كذبًا عليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.