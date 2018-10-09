ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الحلف بالمصحف كذبا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حلف بالقرآن فقال والقرآن، أو وضع يده على القرآن وحلف بالله تعالى كاذبًا، فقد باء بإثم عظيم.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال مضمونة «حكم من حلف بالمصحف وهو كاذب؟»، أن الحلف بالمصحف كذبًا يعد يمين غموس الذى يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله تبارك وتعالى للحلف كذبًا فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا.

وأشار الى أن من حلف بالمصحف كذبًا عليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.

ترشيحاتنا

هذه بنود صفقة القرن

وقف معلم أزهري عن العمل وإحالته للتحقيق لإجباره طالبا على تقليد نباح الكلب

محمد صلاح يكتسح ميسي ورونالدو في استفتاء جائزة الكرة الذهبية

موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

بلغاريا : القبض على المتهم بقتل الصحفية محاربة الفساد

تعرف على أعضاء المجلس الاستشاري لـ مشروع نيوم العملاق .. فيديو

السلطات السعودية توافق على طلب تركيا بتفتيش قنصليتها في اسطنبول

حكم الحلف بالمصحف كذبا

تجديد حبس حبيبة ووالدها و6 آخرين في واقعة قتل طالب الرحاب

بعد وفاة دينا هارون بسرطان الأمعاء.. تعرف على أعراض المرض وأسبابه

شاكر يتفقد مبنى كهربة الريف بعد الحريق

بنك مصر يتصدر مبيعات شهادة أمان و1.4 مليار جنيه قيمة مشترياتها منذ إطلاقها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فتاة مصرية تتولى منصب سفير الاتحاد الأوروبي .. صور

شاهد.. البورسعيدية يشيعون جثمان عبد الوهاب قوطة رمز الاقتصاد والسياسة والرياضة ..صور وفيديو

فيديو

التعليم العالي: الأنشطة الطلابية بالجامعات أصابها العطب.. فيديو
أحمد الشامي: الحكومة تعمل على تقوية قطاع النقل البحري.. فيديو
التعليم العالي: 8 جامعات تكنولوجية جديدة لتطوير التعليم الفني..فيديو
أمين: الطاقة المتجددة لا تختزل فى الكهرباء بل تنشط الاقتصاد..فيديو
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: مصر لديها خطط طموحة في هذا المجال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟