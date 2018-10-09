ألوان حوائط 2018.. الأوف وايت والبيبي بلو في الصدارة.. صور

ألوان حوائط 2018 هي أكثر ما يبحث عنه المقبلين على الزواج هذه الأيام استعدادًا لتجهيز المنزل بشكل عصري وأنيق، ففي السنوات الماضية كانت الموضة هو اختيار لون معين لكل غرفة ليصبح المنزل متعدد الألوان، وهو ما تجنبته صيحات الموضة في ألوان حوائط 2018.



ووفقًا لموقع decorwowmetop، فألوان حوائط 2018 مختلفة هذا العام تميل للدرجات الهادئة البسيطة بعيدًا عن الألوان الفاتحة، ويتربع على رأس الألوان الأوف وايت بدرجات مختلفة فهو الأكثر أناقة واختيارًا من بين الوان حوائط 2018.



كذلك درجات "بيبي بلو" والبينك الغامق، ودرجات مختلفة من "الكافيه" بدءًا من البني وحتى الأوف وايت، بالإضافة إلى درجة هادئة من اللون الزيتي الذي يتصدر صيحات موضة الوان حوائط 2018.

