ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ألوان حوائط 2018.. الأوف وايت والبيبي بلو في الصدارة.. صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:45 م
ألوان حوائط 2018
ألوان حوائط 2018
رشا عوني
ألوان حوائط 2018 هي أكثر ما يبحث عنه المقبلين على الزواج هذه الأيام استعدادًا لتجهيز المنزل بشكل عصري وأنيق، ففي السنوات الماضية كانت الموضة هو اختيار لون معين لكل غرفة ليصبح المنزل متعدد الألوان، وهو ما تجنبته صيحات الموضة في ألوان حوائط 2018.

ووفقًا لموقع decorwowmetop، فألوان حوائط 2018 مختلفة هذا العام تميل للدرجات الهادئة البسيطة بعيدًا عن الألوان الفاتحة، ويتربع على رأس الألوان الأوف وايت بدرجات مختلفة فهو الأكثر أناقة واختيارًا من بين الوان حوائط 2018.

كذلك درجات "بيبي بلو" والبينك الغامق، ودرجات مختلفة من "الكافيه" بدءًا من البني وحتى الأوف وايت، بالإضافة إلى درجة هادئة من اللون الزيتي الذي يتصدر صيحات موضة الوان حوائط 2018.
ألوان حوائط 2018.. الأوف وايت والبيبي بلو في الصدارة.. صور
ألوان حوائط 2018.. الأوف وايت والبيبي بلو في الصدارة.. صور

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدور الـ16 لدوري أبطال العرب

بعد عقر 6 مواطنين.. الطب البيطرى تكشف حقيقة سلعوة أسوان

عامر حسين يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب استاد بورسعيد

الكهرباء ترد على الصحة حول مصابي حريق كهربة الريف

المتهم بقتل نجله المعاق بالجيارة: عظمه زجاجي فرميته على الأرض عشان ارتاح

تجديد حبس مغتصب أطفال زوجته الأربعة في السيدة زينب

مباراة الاهلي ووفاق سطيف..تعرف على موعد مواجهة الإياب بدوري الأبطال

عضو لجنة الشباب و الرياضة يفتح النار على عامر حسين لهذا السبب

تجديد حبس حبيبة ووالدها و6 آخرين في واقعة قتل طالب الرحاب

تركيا تعين مدعيا عاما للتحقيق في القنصلية السعودية

تعرف على أعضاء المجلس الاستشاري لـ مشروع نيوم العملاق .. فيديو

سطو مسلح على سيارة صيدليات شهيرة وسرقة مليون و800 ألف جنيه بالهرم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فتاة مصرية تتولى منصب سفير الاتحاد الأوروبي .. صور

شاهد.. البورسعيدية يشيعون جثمان عبد الوهاب قوطة رمز الاقتصاد والسياسة والرياضة ..صور وفيديو

فيديو

محافظ كفر الشيخ يوضح الهدف من مبادرة إني رجل
نيفين جامع: لن تستقيم للوطن قامة إلا بالمشروعات الصغيرة.. فيديو
يحيى الشاذلي: مليون ونصف تم فحصهم خلال 8 أيام.. فيديو
باحث يوضح هدف المشاورات بين روسيا والصين وكوريا الشمالية.. فيديو
بتروجت يكتسح مركز شباب تلا بسداسية نظيفة في كأس مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟