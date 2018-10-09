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رياضة

الأهلى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الترسانة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته بمران خفيف لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

ويعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قائمة مباراة الترسانة للدخول في معسكر مغلق عقب خوض المران الرئيسي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأثنين دون راحة عقب خوض مباراة الاتحاد السكندري أمس الأول في مسابقة الدوري العام.

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