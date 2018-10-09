ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

فرج عامر يستعرض تحديات الصناعة في أول انعقاد لجنة البرلمان

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:52 م
فرج عامر
فرج عامر
ماجدة بدوي
عقدت هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أول اجتماع لها اليوم، في حضور المهندس محمد السويدي، القيادي بائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة الأسبق.

قال عامر، إن هيئة المكتب حرصت على لقاء المهندس محمد السويدى، في إطار التواصل مع الرؤساء السابقين للجنة للوقوف علي الملفات التي تناولتها، وسعيًا لوضع استراتيجية العمل سويا لاستكمال مجهودات اللجنة السابقة، علي أن يتم عقد لقاء مماثل مع النائب أحمد سمير، الرئيس السابق للجنة، موجهًا الشكر لهما لجهودهما السابقة والتي أسفرت عن انجاز العديد من التشريعات الهامة.

وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك 3 تشريعات جاهزة للمناقشة خلال الجلسة العامة ومنها مشروع بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ومشروع قانون بشأن اتحاد المعلنين، قانون تفضيل المنتج المحلى.

وتابع عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التى تواجه الصناعة، وهى تطوير منظومة الضرائب وإلغاء التقديرات الجزافية للضرائب وتفعيل الأسعار الاسترشادية على المنتج الصناعي ، والضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وإعادة تسعير الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام.

وأكد ان اللجنة تهدف الى تشجيع الصناعة جعل الصناعة تأخذ المرتبة الأولى وبالتالى يجب تفعيل بنك التنمية الصناعية وبنك الصادرات حيث ان فوائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، وصندوق تنمية المخاطر للصادرات ، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين وإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة ، ونكمل استراتيجية صناعة السيارات فى مصر.

وأضاف أن اللجنة لديها ملاحظات على قانون العمل ويجب أن يكون قانون العمل متوازنا بين الثلاث جهات : الحكومة والعامل والمستثمر، لافتا أن اللجنة تدعو وزير الصناعة وزير العمل ووزير قطاع الأعمال العام ، ووزير البترول.

وأكد عامر أن الصناعة هى الأمل للتقدم الاقتصادى فى مصر ونحن سعداء بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بالصناعة لأنه ليس هناك دولة تتقدم بدون زراعة وصناعة وبعد شبكة الطرق نحن مهيئون للانطلاق الصناعى قائلا: الصناعة أسلوب حياة .

ترشيحاتنا

سطو مسلح على سيارة صيدليات شهيرة وسرقة مليون و800 ألف جنيه بالهرم

المتهم بقتل نجله المعاق بالجيارة: عظمه زجاجي فرميته على الأرض عشان ارتاح

وقف معلم أزهري عن العمل وإحالته للتحقيق لإجباره طالبا على تقليد نباح الكلب

تعرف على موعد التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث بالمترو..فيديو

موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

صحيفة: القبض على هشام عشماوي ضربة قاصمة لإرهاب قطر في ليبيا ومصر

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

أول رد من تعليم المنيا على فيديو تحرش مدرس بإحدى الطالبات

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

شاهد.. البورسعيدية يشيعون جثمان عبد الوهاب قوطة رمز الاقتصاد والسياسة والرياضة ..صور وفيديو

وزير التعليم: آخر كلام.. سنوفر كتاب connect plus في الترم الثاني

محمد صلاح يكتسح ميسي ورونالدو في استفتاء جائزة الكرة الذهبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فتاة مصرية تتولى منصب سفير الاتحاد الأوروبي .. صور

شاهد.. البورسعيدية يشيعون جثمان عبد الوهاب قوطة رمز الاقتصاد والسياسة والرياضة ..صور وفيديو

فيديو

محافظ كفر الشيخ يوضح الهدف من مبادرة إني رجل
نيفين جامع: لن تستقيم للوطن قامة إلا بالمشروعات الصغيرة.. فيديو
يحيى الشاذلي: مليون ونصف تم فحصهم خلال 8 أيام.. فيديو
باحث يوضح هدف المشاورات بين روسيا والصين وكوريا الشمالية.. فيديو
بتروجت يكتسح مركز شباب تلا بسداسية نظيفة في كأس مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟