فرج عامر يستعرض تحديات الصناعة في أول انعقاد لجنة البرلمان

عقدت هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أول اجتماع لها اليوم، في حضور المهندس محمد السويدي، القيادي بائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة الأسبق.



قال عامر، إن هيئة المكتب حرصت على لقاء المهندس محمد السويدى، في إطار التواصل مع الرؤساء السابقين للجنة للوقوف علي الملفات التي تناولتها، وسعيًا لوضع استراتيجية العمل سويا لاستكمال مجهودات اللجنة السابقة، علي أن يتم عقد لقاء مماثل مع النائب أحمد سمير، الرئيس السابق للجنة، موجهًا الشكر لهما لجهودهما السابقة والتي أسفرت عن انجاز العديد من التشريعات الهامة.



وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك 3 تشريعات جاهزة للمناقشة خلال الجلسة العامة ومنها مشروع بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ومشروع قانون بشأن اتحاد المعلنين، قانون تفضيل المنتج المحلى.



وتابع عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التى تواجه الصناعة، وهى تطوير منظومة الضرائب وإلغاء التقديرات الجزافية للضرائب وتفعيل الأسعار الاسترشادية على المنتج الصناعي ، والضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وإعادة تسعير الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام.



وأكد ان اللجنة تهدف الى تشجيع الصناعة جعل الصناعة تأخذ المرتبة الأولى وبالتالى يجب تفعيل بنك التنمية الصناعية وبنك الصادرات حيث ان فوائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، وصندوق تنمية المخاطر للصادرات ، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين وإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة ، ونكمل استراتيجية صناعة السيارات فى مصر.



وأضاف أن اللجنة لديها ملاحظات على قانون العمل ويجب أن يكون قانون العمل متوازنا بين الثلاث جهات : الحكومة والعامل والمستثمر، لافتا أن اللجنة تدعو وزير الصناعة وزير العمل ووزير قطاع الأعمال العام ، ووزير البترول.



وأكد عامر أن الصناعة هى الأمل للتقدم الاقتصادى فى مصر ونحن سعداء بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بالصناعة لأنه ليس هناك دولة تتقدم بدون زراعة وصناعة وبعد شبكة الطرق نحن مهيئون للانطلاق الصناعى قائلا: الصناعة أسلوب حياة .