الأهلي يواجه الترسانة بحثًا عن اللقب رقم 37 لبطولة كأس مصر

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر، عندما يستضيف فريق الترسانة بدور الـ32 للبطولة مساء غدٍ، الأربعاء، على استاد السلام في تمام الساعة الخامسة.



الأهلي يدخل النسخة الجديدة بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقًا للقب البطولة واستعادة اللقب المفضل لأبناء القلعة الحمراء، بعدما كان الموسم قبل الماضي 2016-2017 آخر موسم حقق فيه الأهلي لقب كأس مصر.



وتعد بطولة كأس مصر أقدم وأعرق البطولات التي عرفتها الكرة المصرية، حيث انطلقت النسخة الأولى في مطلع العشرينات من القرن الماضي.



شهدت بطولة كأس مصر على مدار تاريخها مشاركة العديد من الأندية إلا أن 12 فريقًا فقط هم من نالوا شرف التتويج باللقب، في مقدمتهم النادي الأهلي"الملك المتوج" على عرش الكرة المصرية بلا منازع.



–الأهلي أكثر الأندية التي توجت بكأس مصر في 36 مناسبة برقم قياسي تاريخي وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.



وجاءت ألقاب الأهلي في كأس مصر في الأعوام التالية:



1924, 1925, 1927, 1928, 1930, 1931, 1937, 1940, 1942, 1943, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 1951, 1953, 1956, 1958, 1961, 1966, 1978, 1981, 1983, 1984, 1985, 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 2001, 2003, 2006, 2007 , 2017.



–الزمالك المنافس التقليدي للنادي الأهلي جاء في المركز الثاني بعدما نجح في تحقيق لقب كأس مصر في 26 مناسبة.



وجاءت تتويج الزمالك باللقب في الأعوام التالية:



1922, 1932, 1935, 1938, 1941, 1943, 1944, 1952, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1975, 1977, 1979, 1988, 1999, 2002, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.



يذكر أن الأهلي والزمالك تقاسما الفوز باللقب في مناسبتين بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل، ولم يكن هناك ما يعرف بركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفائز.



–الترسانة جاء في المركز الثالث كأكثر الأندية المصرية تحقيقًا للقب كأس مصر بعدما نجح الشواكيش في انتزاع 6 ألقاب كأس من أنياب الأهلي والزمالك أعوام 1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986.



–الاتحاد السكندري احتل المرتبة الثالثة في القائمة بالتساوي مع الترسانة، بعدما نجح زعيم الثغر في تحقيق لقب الكأس في 6 مناسبات أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976.



–المقاولون العرب في المرتبة الرابعة برصيد 3 ألقاب حققها ذئاب الجبل لبطولة كأس مصر 1990 أعوام , 1995, 2004.



–تساوت فرق الأوليمبي، والإسماعيلي، وحرس الحدود، وإنبي في المرتبة الخامسة في قائمة المتوجين بكأس مصر، بعدما نجحوا في تحقيق اللقب مرتين على النحو التالي:



الأوليمبي 1933 – 1934. الإسماعيلي 1997 – 2000. حرس الحدود 2009 – 2010. إنبي 2005 – 2011.



– ثلاث فرق اكتفت بتحقيق اللقب مرة، ودخلت قائمة الشرف لأبطال أقدم البطولات المصرية وأعرقها وهي أندية: الترام، والذي حقق اللقب عام 1939. والقناة، الفائز باللقب عام 1964. والمصري، الفائز باللقب عام 1998.