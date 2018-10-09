موسى: تكلفة جامعة الجلالة 6 مليارات جنيه.. وافتتاحها سبتمبر القادم

قال الإعلامي أحمد موسى إن طريق مدينة الجلالة أنشئ بست حارات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى 900 متر.



أضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أن هناك عمالا أقاموا في الجلالة 3 أشهر لإنهاء المشروع في توقيته المحدد، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين عملوا بالمشروع منذ 2015 يصل إلى 300 ألف شخص حيث يصل حجم العمالة إلى 20 ألف شخص.



وأشار إلى أن تكلفة إنشاء جامعة الجلالة تصل إلى 6 مليارات جنيه، حيث تشمل 13 كلية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الجامعة في سبتمبر عام 2019.