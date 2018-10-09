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خالد مجاهد: خط ساخن لتلقى شكاوى مبادرة المسح الطبى الشامل..فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:57 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
توك شو
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تفقدت بعض نقاط المسح الطبى فى بعض المستشفيات مثل وحدة عمر إبن الخطاب ومستشفى النساء والولادة ووحدة صحة الكويت ببورسعيد، وشاهدت مدى إقبال المواطنين على المستشفيات لإجراء المسح الشامل .

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten" اليوم الثلاثاء، أن هناك خط ساخن رقم 15335 للشكاوى والاستفسارات والأطباء القائمين على المبادرة للتعامل مع جميع المشكلات وحلها فورٌا.

وأوضح مجاهد، أن اللقاء تناول بحث المشروعات الطبية الجارية الخاصة بالتأمين الصحي الجديد، ومعدلات التنفيذ، فضلا عن متابعة المبادرة الرئاسية.

والتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ للوقوف على آخر مستجدات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بديوان عام المحافظة.

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