الحكومة: الوزارات والجهات الإدارية رفضت تقليص أيام العمل

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أغلب الوزارات والجهات الإدارية بالمحافظات رفضت مقترح تخفيض ساعات العمل، منوها بأن كل ما تم طرحه مجرد مقترحات طلبت اللجنة المختصة تأجيلها لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم.



أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc "، أن المقترح كان يقوم على فكرة تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعي من 5 أيام إلى 3 أيام فقط؛ وكان الشرط الأساسي هو عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين وألا تتأثر أجور العاملين أو تقل.



وأشار إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يكون بشكل تدريجي، وليس قبل منتصف العام المقبل.



