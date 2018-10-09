محافظ مطروح: حصر الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافـظ مطـروح مبنى السينما الشتوى بمدينة مرسى مطروح غير المستغل موجها بسرعة إعداد مقترحات لحسن استخدامها الاستخدام الأمثل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه كما وجه بضرورة استكمال الحصر لكافة الأصول التي تمتلكها المحافظة .



كما قام محافظ مطروح بالمرور على مبنى جمعية بيت الطلبة التابع لوزارة الشباب والرياضة لبحث إمكانية استغلاله.



كما تفقد الغرابلى أحد المبانى التابعة لمجلس مدينة مرسى مطروح وهى عبارة عن مجموعة من المحال الصادر لها قرارات هدم نظرًا لسوء حالة المبنى حيث وجه المحافظ بسرعة تنفيذ قرار الإزالة لافتا إلى أنه لا مجال لاستمرار المخالفات ووضع رؤية لإعادة الاستخدام .

