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رياضة

علي فرج يصعد لدور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:37 م
علي فرج لاعب وادى
علي فرج لاعب وادى دجلة
القسم الرياضى
نجح علي فرج لاعب وادى دجلة ، المصنف الثاني على العالم وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش 2017، في التغلب على الويلزي جويل ماكين بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفة: (5:11)(11:13)(5:11) ، وذلك في إطار منافسات الدور ال16 من بطولة أمريكا المفتوحة التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة في الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر 2018.

وتبلغ مجموع جوائز البطولة 338,000 دولار وبذلك يصعد على فرج إلى دور الثمانية في البطولة.

و قال فرج بعد التأهل : " كانت المباراة صعبة للغاية ، وأنا فخور بالتأكيد بهذا الإنجاز وستكون المباريات القادمة أكثر تحديا ".

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