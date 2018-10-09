علي فرج يصعد لدور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

نجح علي فرج لاعب وادى دجلة ، المصنف الثاني على العالم وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش 2017، في التغلب على الويلزي جويل ماكين بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفة: (5:11)(11:13)(5:11) ، وذلك في إطار منافسات الدور ال16 من بطولة أمريكا المفتوحة التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة في الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر 2018.



وتبلغ مجموع جوائز البطولة 338,000 دولار وبذلك يصعد على فرج إلى دور الثمانية في البطولة.



و قال فرج بعد التأهل : " كانت المباراة صعبة للغاية ، وأنا فخور بالتأكيد بهذا الإنجاز وستكون المباريات القادمة أكثر تحديا ".