رئيس الآثار الإسلامية يتفقد منطقة الأباجية ومشهد إخوة يوسف.. صور

قام الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بزيارة لمنطقة الاباجية الأثرية اليوم الثلاثاء.



وكشف أحمد ابراهيم مدير عام منطقة الاباجية والتونسي أن رئيس القطاع تفقد مشهد اخوة يوسف بالمنطقة.



وقال انه أثناء معاينته للاثر والقيام برفع المخلفات والاتربة للوصول لارضية الاثر، ظهرت بعض الاكتشافات وبئر مياه وعدد من المقابر والفتحات تحت الارض،ومازال العمل قائما من شركة المقاولون العرب طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الاثار والشركة.



وأضاف لصدى البلد: مشهد اخوة يوسف يعتبر من مشاهد الرؤيا ويرجع للعصر الفاطمى،ويتميز بطراز معمارى فريد وكتابات كوفية نادرة، ويحتاج الى ترميم.