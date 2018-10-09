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مهندس بمشروع مدينة الجلالة يكشف تفاصيل التلفريك

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:36 م
المهندس فايز بديوي،
المهندس فايز بديوي، أحد المشاركين في تنفيذ مشروع التلفريك
كريـم الـخـطيب
قال المهندس فايز بديوي، أحد المشاركين في تنفيذ مشروع التلفريك بمدينة الجلالة، إن طول مسار التلفريك الذي تنفذه شركة فرنسية بمدينة الجلالة تصل إلى 4375 مترًا، مشروع التلفريك يتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يقطع المسافة 15 دقيقة بسرعة 5 أمتار في الثانية.

وأضاف «بديوي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد التشغيل التجريبي للتلفريك، وكانت تجربة مشرفة ومرضيه، مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع ستتولى تدريب الطاقم المصري لمدة 3 شهور.

وأشار أحد المشاركين في تنفيذ مشروع التلفريك بمدينة الجلالة، إلى أننا نركز على الاهتمام بعوامل الأمان حفاظا على أرواح الراكبين، منوها إلى أن نسبة المخاطرة صفر، والتفريك أكثر أمانا من الطائرات، لافتا إلى أن هناك 15 شخصا يعملون بالمشروع، وكل العاملين بالمشروع أفراد مصريين بمعداد مصرية، ولكن يتم الاستعانة بخبراء أجانب.

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