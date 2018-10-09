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رياضة

أبو ريدة يحث لاعبي المنتخب على أداء مباراتي سوازيلاند بـ روح لقاء النيجر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
يسري غازي
أكد المهندس هاني أبو ريدة على أهمية مباراتي مصر مع سوازيلاند ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، وضرورة حسم التأهل للبطولة مبكرا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني مساء اليوم ، كما حثهم على عدم الاستهانة بالمنافس مؤكدا على أن الكرة الإفريقية لم يعد بها فرقا كبيرة وأخرى صغيرة .

وطالب أبو ريدة اللاعبين بأداء المباراتين المقبلتين بالروح العالية التي كانوا عليها خلال مباراة النيجر التي فازوا بها بستة أهداف ، استطاعوا بها أن يسعدوا جماهير الكرة المصرية.

وأثنى رئيس الاتحاد المصري على عمل الجهاز الفني للفريق بقيادة خافيير أجيري وعملية الدفع بالوجوه الجديدة التي يراها مبشرة لمستقبل المنتخب الوطني.

كما أكد أبو ريدة أنه سيكون مع الفريق في رحلته إلى سوازيلاند نظرا لأهميتها ، مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم انتهى من وضع كافة الترتيبات التي تؤمن للفريق رحلة ميسرة بتوفير طائرة خاصة ، وإقامة روعي من ورائها توفير كل سبل الراحة والتركيز من أجل تحقيق الهدف المنشود.

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