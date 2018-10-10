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الرئيس السيسى يصل جزيرة كريت للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:58 ص
الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي -أرشيفة
أ ش أ
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء إلى جزيرة كريت اليونانية للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.

ومن المقرر أن يلتقي لقاء الرئيس السيسي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس السيسي أيضا لقاءً مع نظيره القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"، لبحث العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمي وسوف يعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا فى ختام المباحثات يركز على نتائج الاجتماعات.

ومن المقرر ان يتم التوقيع على اتفاقية بشان التعاون فى مجال التأمينات الاجتماعية بين مصر واليونان ، وأربع مذكرات للتفاهم المشترك بين مصر واليونان وقبرص تغطى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والإعفاء الجمركي.

وتهدف قمة كريت إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

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