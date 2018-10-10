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الأرصاد تناشد المواطنين: ارتدوا جاكيت خفيف .. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
مي فهمي
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأمس على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض وصل حتى جنوب البلاد لتسجل 36 درجة.

وحذر "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مشيرا إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على الساحل الشمالي الغربي لتمتد غدا وتشمل السواحل الشمالية بأكملها.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء جاكيت خفيف خاصة في الصباح، خاصة الأطفال والطلاب في المدارس.

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