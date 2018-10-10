الأهلي في مهمة سهلة أمام الترسانة بكأس مصر.. اليوم

يستضيف النادي الأهلي منافسه فريق الترسانة بالمباراة المقرر لها أن تقام اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد السلام في إطار الدور الـ32 من عمر منافسات مسابقة كأس مصر.



ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المباراة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وهو يطمح في تحقيق الفوز على منافسه الترسانة، خاصة أن المواجهة تعد سهلة نوعًا ما على الفريق الأحمر.



ويعاني النادي الأهلي من العديد من الغيابات والتي تتمثل في غياب 12 لاعبا يخوضون المباريات بشكل مستمر مع النادي الأهلي، وذلك بسبب الإصابات، وبسبب الارتباطات الدولية مع منتخب مصر والمنتخبات الأخرى الخاصة باللاعبين المحترفين.



وعلى الجانب الآخر، كان فريق الترسانة تأهل إلى دور الـ32 بعدما فاز على منافسه كوكاكولا بهدفين دون رد في إطار مباريات دور التمهيدي الخامس.



من جانبه، أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الترسانة، أن المهمة أمام الأهلي ستكون صعبة على الرغم من النقص العددي، وذلك بسبب حماسة اللاعبين البدلاء ورغبتهم في إثبات ذاتهم للمدير الفني، علاوة على رغبتهم في تعويض خسارتهم أمام الاتحاد السكندري.