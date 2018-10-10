بدء أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

بدأت منذ قليل أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، في جزيرة كريت، وذلك حسبما ذكرت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.





ووصل اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح جزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.





والتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



