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فن

حفل تكريم وكليب وبرنامج.. 4 نجوم ارتدوا ثوب الشجاعة وأعلنوا إصابتهم بالسرطان

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
نورا نبيل
في الوقت الذي يخفي فيه معظم النجوم أخبار إصابتهم بأي مرض خطير خوفًا على مستقبلهم الفني إلا أن بعض النجوم لم يترددوا في الإعلان عن أمراضهم ومعاناتهم لجمهورهم بكل صراحة و وضوح ..

في مقدمة النجوم الذين واجهوا المرض بشجاعة الفنان فاروق الفيشاوي الذي صدم جمهوره مؤخرًا بإعلانه عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه بحفل إفتتاح الدورة ال34 بمهرجان الإسكندرية السينمائي حيث لم يتوقع أحد أن يخرج لجمهوره في هذا اليوم ليعلن عن هذا الخبر الصادم ولكن فاروق الفيشاوي تحدث عن مرضه بتفاؤل شديد موضحًا أنه قادر على هزيمته وأنه سيتعامل معه كمرض الصداع وأضاف أنه لم يشعر بحزن عندما أخبره الطبيب بتفاصيل مرضه .

أما اليسا فأعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي وتعافيها منه خلال فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "إلى كل اللي بيحبوني" وكتبت في نهاية الفيديو :" أنا تعافيت قاومت المرض وغلبته، الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك، لا تهمليه واجهيه، افعلي ذلك مش كرمالك، كرمال كل اللي بيحبوكي " وقد أثار هذا الخبر جدل كبير وتعاطف معها عشرات النجوم الذين تمنوا لها دوام الصحة والعافية.

وإختار النجم أحمد حلمي صفحته الرسمية على الفيسبوك ليعلن من خلالها إصابته بالسرطان وكتب :"بشكر ربنا إنه خلقني، بشكر ربنا إنه أصابني، بشكر ربنا إنه شفاني، بشكر ربنا إنكم موجودين في حياتي علشان تدعولي، بشكر ربنا ثم بشكركم كثير أوي " .

أما الفنانة عايدة رياض فصدمت الإعلامية منى الشاذلي والحضور ببرنامج معكم من خلال إعلانها إصابتها بمرض السرطان حيث أكدت أنها تلقت العلاج الكيماوي لمدة عام حتى تعافت منه موضحة أنها لم تكشف سوى للمقربين منها حقيقة مرضها .

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