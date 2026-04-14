بعد يوم من البحث..انتشال جثمان غريق ضحية احتفالات شم النسيم بالمنوفية

يستعد أهالي قرية كفر الجلابطة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية لاستقبال جثمان غريق ابن القرية والذي لقي مصرعه غرقا اثناء احتفالات شم النسيم.

وستقام صلاة الجنازة علي الشاب من مسجد القرية وسيتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

جاء ذلك عقب العثور علي الجثمان في اليوم الثاني للبحث عنه في مياه النيل بمنطقة أبو الخاوي.

وتوافد أهالي الشاب محمد دندوح بالقرب من معدية الرخاوي علي مكان الغرق وذلك حتي تم انتشال الجثمان وتم نقله إلي المستشفي تمهيدا لتسليمه لأسرته.

وتبين أنه اثناء نزول الشاب للاستحمام في مياه النيل جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.