وفد من البنك الإفريقي يزور الأقصر لتمويل مشروعات الصرف الصحى..صور

استقبل اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وفد البنك الإفريقى لتمويل مشروعات الصرف الصحى بقرى إسنا حيث تم بحث مشاكل أهالى العديد من قرى إسنا التى تتضرر من عدم وجود صرف صحى بها وتقرر العمل على بدء تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى لخدمة قرى ( كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس - الغريره - حلفا - الشغب - الدبابية - المعله - الهنادى) التابعة لمركز ومدينة إسنا.



كما استقبل مصطفى اللهم محافظ الأقصر وفد البنك الإفريقى بمكتبة بحضور اللواء محمد يحيى كمال رئيس الشركة والمهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحى والمهندس أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التخطيط بالشركة .



كما قام الوفد بجولة بتلك القرى لمعاينة الأماكن المتضررة والاستماع لمشاكل الأهالي بها.