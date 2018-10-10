وزير الشباب والرياضة يشهد مران المنتخب استعدادا لـ سوازيلاند..صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم "الأربعاء"، مران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمقام بإستاد الكلية الحربية بقيادة المدير الفني خافيير أجيري وجهازه المعاون، بحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد.



يأتي المران ضمن معسكر المنتخب استعدادا لمباراتى سوازيلاند فى الجولتين الثالثة والرابعة والمقرر لهما يومى 12 و16 أكتوبر الجاري فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي مؤازرة المصريين للاعبي المنتخب الأول لكرة القدم لأداء مباريات قوية في التصفيات الأفريقية وتحقيق الفوز للتأهل لبطولة الأمم الأفريقية المقرر لها بالكاميرون 2019.



وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب والجهاز الفني، واستمرار الأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب في مباراة النيجر الأخيرة والتي انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة.



ويحتل منتخب مصر المركز الثاني بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بثلاث نقاط، وتتصدر تونس المجموعة بـ6 نقاط، بينما النيجر وسوازيلاند لهما نقطة لكل منهما.