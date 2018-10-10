ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ماسك صفار البيض لعلاج تساقط الشعر والنتيجة فورية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:32 م
ماسك صفار البيض لعلاج
ماسك صفار البيض لعلاج تساقط الشعر
آية التيجي
تساقط الشعر مشكلة خطيرة يمكن ان تعبر عن خطر ما داخل جسمك، حيث أن الاكتئاب، الانيميا، أو الصلع الوراثي، وهي من ابرز الاسباب التي يمكن ان تؤدي اليها، وبالرغم من ذلك فان للشعر معدل طبيعي في تساقط الشعر، وفي هذه الحالة لا يعد الأمر خطيرا.

اذا كنتي تعانين من تساقط الشعر، وبدأت عليكي علامات الصلع وظهور فراغات، فقد تلجئين للعديد من الوصفات والتي يمكنها أن تساعدك في إنبات الشعر، وفي هذا التقرير سوف ننقل لكم وصفة طبيعية يمكنها أن تساهم في إنبات الشعر بشكل أكثر كثافة، وذلك وفقا لما جاء في موقع "برايت سايد"، واليكم الوصفة بالتفصيل..

المكونات:
ملعقتين زيت خروع.
صفار بيضة.
ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

قومي بفصل صفار عن بياض البيضة، والحصول على الصفار فقط، وبعد خفقه جيدا قومي بإضافة ملعقة عسل النحل، مع زيت الخروع، وقومي تقليبهم جيدا حتى يمتزجا تماما.

طريقة الاستعمال:

دلكي فروة الرأس من الجذور وحتى الاطراف، واتركيه لمدة لا تقل على ٣ ساعات، وثم قومي بلف شعرك بونية الحمام.

ويجب أن تستخدمي هذا الماسك لمدة مرتين اسبوعيا، وذلك لمدة شهر، وسوف تحصلي على النتيجة المرجوة، و ستلاحظين ظهور بصيلات الشعر في الاماكن الفارغة.

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي

الترسانة يفرض التعادل الإيجابي على الأهلى فى الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو وصور

أحمد موسي : السعودية تتعرض لـ ابتزاز رباعى من أمريكا وقطر وتركيا وإيران

واشنطن تكشف حقيقة رصد اتصالات لمسئولين سعوديين للإيقاع بـ جمال خاشقجي

محمد الباز يكشف دور زوج شقيقة هشام عشماوى فى تنفيذ العمليات الإرهابية

مدرب فرنسا يتجاهل محمد صلاح بشأن جائزة الكرة الذهبية

حبيب العادلي يكشف تفاصيل اقتحام الإخوان لـ الحدود والسجون خلال ثورة 25 يناير

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب قرار منع تداول الطيور الحية.. فيديو

أحمد موسى يوجه اللوم لـ حبيب العادلى بسبب الجاسوس محمد مرسي.. فيديو

اقتراب إعصار لبان من سلطنة عمان ومخاوف من ازدياد شدته خلال 24 ساعة

مفاجأة تربك العالم.. انقطاع محتمل لـ الإنترنت غدًا.. فيديو

حبيب العادلي: مخطط ضرب جهاز الشرطة بدأ ظُهر يوم 25 يناير.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

فيديو

ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل ليلة اغتيال والدها.. فيديو
حبيب العادلي: عمر سليمان شاهد 90 عنصرًا من حماس داخل ميدان التحرير
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال والدها عام 1990.. فيديو
حبيب العادلي: الأنفاق بين غزة ومصر بدأ حفرها فى السبعينات
شيرين عبد الوهاب ترد على انتقادها لتقبيل حسام حبيب أمام العامة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟