ماسك صفار البيض لعلاج تساقط الشعر والنتيجة فورية

تساقط الشعر مشكلة خطيرة يمكن ان تعبر عن خطر ما داخل جسمك، حيث أن الاكتئاب، الانيميا، أو الصلع الوراثي، وهي من ابرز الاسباب التي يمكن ان تؤدي اليها، وبالرغم من ذلك فان للشعر معدل طبيعي في تساقط الشعر، وفي هذه الحالة لا يعد الأمر خطيرا.



اذا كنتي تعانين من تساقط الشعر، وبدأت عليكي علامات الصلع وظهور فراغات، فقد تلجئين للعديد من الوصفات والتي يمكنها أن تساعدك في إنبات الشعر، وفي هذا التقرير سوف ننقل لكم وصفة طبيعية يمكنها أن تساهم في إنبات الشعر بشكل أكثر كثافة، وذلك وفقا لما جاء في موقع "برايت سايد"، واليكم الوصفة بالتفصيل..



المكونات:

ملعقتين زيت خروع.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.



طريقة التحضير:



قومي بفصل صفار عن بياض البيضة، والحصول على الصفار فقط، وبعد خفقه جيدا قومي بإضافة ملعقة عسل النحل، مع زيت الخروع، وقومي تقليبهم جيدا حتى يمتزجا تماما.



طريقة الاستعمال:



دلكي فروة الرأس من الجذور وحتى الاطراف، واتركيه لمدة لا تقل على ٣ ساعات، وثم قومي بلف شعرك بونية الحمام.



ويجب أن تستخدمي هذا الماسك لمدة مرتين اسبوعيا، وذلك لمدة شهر، وسوف تحصلي على النتيجة المرجوة، و ستلاحظين ظهور بصيلات الشعر في الاماكن الفارغة.