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مصطفى الفقي: المجتمع المصري مهتم بالتعليم بشكل كبير

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن المجتمع المصري مهتم بالتعليم بشكل كبير جدا، وأصبح حوار أسري يدور في كل مكان، تتعلق بميزانية الأسرة، مستقبل أبنائها والعلاقة بينهم وبين المجتمع.

وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر على برنامجه يحدث في مصر المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أن تطوير المنظومة التعليمية في حاجة لتعديل مناهج التعليم وإعداد الفصول بشكل جيد لاستيعاب الطلاب، مضيفا أن تطوير الفصول الدراسية يحتاج لحوالي 125 مليار جنيه.

وأشار المفكر السياسي، إلي أن تطوير التعليم قد ينتج عنه ضحايا، لكن لا مفر من ذلك لإعداد منظومة تعليمية حديثة تساعد مصر في عبور هذه الفترة.

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